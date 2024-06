Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Diş Hekimliği, Eczacılık ve Tıp fakültelerini kapsayan 2023-24 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet törenine katıldı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Üniversite’nin Kültür Sanat Kıbrıs Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikte Töre, öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Kıbrıslı Türk gençlere uygulanan ambargolara değinen Töre, spor yapmanın her insanın hakkı olduğunu söyledi.

Bütün zorluklara rağmen yola devam ettiklerini ifade eden Töre, “KKTC bizim milli devletimizdir. Bu devleti biz yerde bulmadık. Bu topraklarda direne direne devleti kurduk.” dedi.

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyebilen herkesin şerefi olduğunu vurgulayan Töre, bu topraklarda Mehmetçik ve Mücahidin birlikte can verdiğini belirtti.

KKTC’nin her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Töre, bağımsızlıktan ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Konuşmasında Filistinli öğrencileri de selamlayan Töre, Gazze’deki katliama son verilmesi gerektiğine işaret etti.Töre, konuşmasının ardından fakültelerde dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı belgelerini verdi.



