Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Daire tarafından yayımlanan NOTAM’la, bu tarihler arasında, 10.00–13.00, 15.00–16.30 ve 18.00–19.00 saatleri arasında bölgede TEKNOFEST gösterilerine katılacak hava taşıtları dışında kalan hava araçlarının uçuşlarına izin verilmeyecek.

Ancak belirlenen boş zamanlarda drone, yamaç paraşütü ve paraglayt uçuşları şartlı koordinasyon sonrası Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nin onayı ile yapılabilecek.

Kordinasyon ve bilgi için 0392 231 47 77 ile 0542 876 9999 numaralı telefonlardan Sivil Havacılık Dairesi’ne ulaşılabileceği belirtildi.