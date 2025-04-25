Partiden verilen bilgiye göre, Çeler, fabrikada, maaşların dahi ödenemez duruma geldiğini ancak emekçilerin hala çalıştığını söyleyerek, “Liyakat olmayan ve özerkleştirilmemiş kurumlar finansal olarak batmakla yüz yüze kalıyor, emekçi de her defasında bu durum yüzünden mağdur oluyor.” dedi.

Herkesin elini taşının altına koyması, gerçekleri görmesi gerektiğini kaydeden Çeler, unutulmaması gerekenin; bu kurumları bu hale getirenlerin her seçim dönemi yeniden seçilmesi sorunu olduğunu söyledi.

Çeler, “Biz hükümette olduğumuz dönemde liyakate ne kadar önem verdiğimizi gösterdik. Bu liyakatsiz ve sorumsuzların kurumları kendi bahçeleri gibi görmelerine karşı mücadele edebilmek için çalışıyoruz. Ayrıca buradaki sorunlarla ilgili tüm hükümet yetkililerini ve sendikayı da arayıp, bizzat görüşecek ve harekete geçmeleri için baskı unsuru oluşturacağız” dedi.