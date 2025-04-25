Meteoroloji Dairesi'nin 26 Nisan–2 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, pazar günü parçalı bulutlu, pazartesi günü ise öğle saatlerinde yer yer hafif sağanak yağış tahmin ediliyor.

Salı, çarşamba günleri bulutlu havanın ardından, perşembe ve cuma günleri yer yer sağanak yağmur görülecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 24–27 derece, sahillerde ise 20–23 derece dolaylarında seyretmesi, periyodun son günlerinde ise iç kesimler ve sahillerde 18–21 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli şekilde eseceği kaydedildi.