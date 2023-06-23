Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada öğrencilerin bilim ışığında aldıkları eğitimin onların bundan sonraki yaşamına ışık tutacağını söyledi.

Öğrencilerin milli ve manevi değerleri asla unutmamalarını isteyen Töre, hiçbir yabancı bir ideoloji ve kültürün kendilerini etkisi altına almaması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Töre, Birleşik Kıbrıs düşüncesinin bugüne kadar bir çok kez denendiğini bugün yapılması gerekenin Cumhuriyete sımsıkı sarılmak olduğunu belirtti.

KKTC, Türkiye ve Türk dünyası üzerinde oynanan oyunların daima bilincinde olunması gerektiğine işaret eden Başkan Töre, her zaman uyanık olmak gerektiğine değindi.