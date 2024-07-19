Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, “Osmanlı Devleti Adadan çekildikten sonra biz burada kalan Türkleriz özümüz milletimizin yüksek menfaatlerini ve çıkarlarını korumaktır” dedi.

KKTC üzerinden oyunlar oynandığını belirten Töre, devletten ve bağımsızlıktan geriye dönüşün mümkün olmadığını söyledi.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sonrasında nüfus mübadelesi yapıldığını anımsatan Töre, taşınmaz mallarla ilgili Rum Yönetimi’nin tutumunu eleştirdi.

Kıbrıs Türk halkının geleceği için Türk ordusunun Kıbrıs’tan gitmemesi gerektiğini vurgulayan Töre, “Türkiye bizim bedenimizdeki candır” ifadelerini kullandı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta milli ve manevi değerlerini koruyarak bugünlere geldiğini ifade etti.

-Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Dervişoğlu, ambargo ve izolasyona değinerek uluslararası platformlarda KKTC’nin hak ve hukukunun savunulması konusunda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.