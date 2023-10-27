Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Inner Wheel Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, kulübün yaptığı çalışmaları kutsal bir görev olarak gördüklerini belirterek, yapılan işlerin içtenlikle yapılıp, başarılı olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine de faydası olduğunu belirtti.

Töre, kulüp üyelerine üstlendikleri görevlerde başarılar dilerken kendilerinin de yapılan çalışmalarda üzerlerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Hilal Lefkonuklu da, projelerine yenilerini ekleyerek, yardımlar yapmayı planladıklarını söyledi.

Lefkonuklu, şu ana kadar yaptıkları en büyük projenin, Sağlık Bakanlığı himayesinde kız çocuklarına HPV aşısına öncülük olduğunu kaydetti.