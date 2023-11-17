Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile Gazimağusa ve iskele bölgesinden emlakçıları kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'ndaki kabulde konuk heyet, Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı ve 38/2007 sayılı emlakçıların kayıt ve işlemleri yasasında yapılması düşünülen tadilata ilişkin Başkan Töre’den destek talep etti.

Kabulde ilk sözü alan Derneğin Hukukçusu Av. Hüsnü Tokatlıoğlu, yasa tasarısı ve yapılmak istenen tadilat değişikliklerinin uzun uğraşlar sonucu hazırlandığını ifade ederek devletin alacağı vergilenin doğru alınmasına olanak verecek maddeleri içeren çalışmalara tüm emlakçıların destek verdiğini söyledi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, gerek hükümet gerek milletvekilleri öncülüğünde komitelere gelen yasaların veya yasa değişikliklerinin bir uyum içinde olması durumunda ivedilik alınarak geçmesinin sağlanacağını söyledi.

Yapılan çalışmayı çok değerli bulduklarını kaydeden Töre, Meclis Başkanı olarak da elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu dile getirdi.

Meclis’in görevinin halkın refahını ve yaşam kalitesini yükseltecek yasaları hayata geçirmek olduğuna işaret eden Töre, yasanın konusuna göre ilgili paydaşlarla her zaman diyalog içerisinde olduklarını belirtti.