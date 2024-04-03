Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre, mesajında, merhum Alparslan Türkeş'i saygıyla anarak şu ifadeleri kullandı:

“Milli irade duruşu sayesinde Türk siyasetine yön veren bilge liderlerden olan Başbuğ Türkeş, Türk milleti ve Türk Devletine olan bağlılığı, demokrasi mücadelesi, inanç ve ilkeleri ile büyük bir devlet ve fikir adamı olarak Türk Milletinin gönlünde taht kurmuştur. Başbuğumuz, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in meşakkatli yoluna ışık tutmuş, haklı ve haysiyetli mücadelesiyle Türk Milliyetçiliği fikriyatından silinmeyecek derin izler bırakmıştır.

Üniversiteli yıllarımdan itibaren şahsen tanıma ve teşrik-i mesaide bulunma şerefine nail olduğum Başbuğ Türkeş, yol gösterici kimliğiyle Türk gençliğine ve ülkücü harekete her daim örnek teşkil etmiş, yüz binlerce Türk gencinin Türk milleti sevdalısı olmasına vesile olmuş ve iradeli duruşuyla kızıl elma ülküsünden asla taviz vermemiştir.

Türklük ülküsü ve Türk milliyetçiliği davasının unutulmaz savunucusu olan, Türk devlet ve siyaset hayatında derin izler bırakan Alparslan Türkeş’i anlamak, onun değerlerine sahip çıkmak her Türk milliyetçisinin en temel ve vazgeçilmez vazifesidir.”