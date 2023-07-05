04.07.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu’nun 23-24’üncü km’leri arasında, Masoumeh Ramezanı FINI (K-42) yönetimindeki NN 802 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan dışarıya çıkmış ve toprak sete çapıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Masoumeh Ramezanı FINI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.