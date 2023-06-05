Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Dernek Başkanı Fuat Topaloğlu’nun taşımacılık sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, patlayan tekerin yerine teker koyacak paralarının bile olmadığına vurgu yaparak, “Artık dayanamıyoruz. İleri gitmeyi bırakın sektör mevcut durumunu korumakta zorlanıyor” dedi.

Yüksek maliyetler nedeniyle araçların eksikliklerini gideremediklerini belirten Topaloğlu, taşımacıların ceplerinin boş olduğunu ifade ederek, ekonomik gelişmeler nedeniyle personellerinin refah seviyelerini dahi sağlayamadıklarını, maaş ödemekte zorlandıklarını kaydetti.

“Pahalılık altında eziliyoruz” diyen Topaloğlu, kamu hizmeti veren taşımacıların durumunu “acınası” olarak niteledi.