TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek’ten yapılan açıklamada, “Büyük Türk Ulusu’nun kopmaz ve ayrılmaz parçası olmanın onur ve gururunu duyan bizler; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.” denildi.

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu’nun kayıtsız şartsız teslim alındığını kaydeden Bayar, “Ordularımız dağıtılmış, tersanelerimize girilmiş, donanmamız rehin alınmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları işgal edilmiştir. İngiliz, İtalyan ve Fransız birlikleri Güney ve Güneydoğuyu işgal etmiştir.” dedi.

Bayar, 400 yıl Türk İdaresinde yaşamış olan Yunanistan’ın İngilizlerin desteğiyle 15 Mayıs 1919’da İzmir’i İşgal ettiğini belirterek, “İzmir’in işgali üzerine atılan ilk kurşun yerel direniş güçlerini harekete geçirmiş ve Kuvay-ı Milliye’nin oluşmasını başlatmıştır.” ifadesini kullandı.

Rum çetelerinin Samsun ve çevresinde terör estirmeleri üzerine 9. Ordu Müfettişi olarak görev teklifi alan, Çanakkale, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’in bu görevi sevinçle kabul ettiğini işaret eden Bayar, Mustafa Kemal’in 16 Mayıs 1919’da Bandırma Gemisi’yle İstanbul’dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığını belirtti.

Bayar, 19 Mayıs Türk Kurtuluş Savaşı’nın ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla başladığı tarihi bir gündür olduğunu kaydederek, bu tarih itibarıyla safha safha zafere ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ulaşıldığını ifade etti.

-Bayar: “Gelecek gençlerimizindir”

Bayar açıklamasında söyle konuştu: “Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.’ görüşüyle toplanmıştır. 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz sonucu zafer kazanılmıştır. Güzel İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül 1922’de gerçekleşmiş ve Anayurdumuz düşmanlardan temizlenmiştir. Yine bu tarihten 4 yıl, 5 ay 10 gün sonra ilelebet yaşayacak olan Bağımsız ve Laik Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’de ilan edilmiştir.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yaşına ulaştığını belirten Bayar, “Ulu Önder Atatürk bu tarihi ve önemli günü Türk Gençliğine emanet etmiştir. Bunun anlamı çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacak ve ileriye taşıyacak bugünün gençleri yarının idarecileridir. Gelecek gençlerimizindir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının da Atatürk’ten ilham alarak benzer bir direnişle kendi özgür ve egemen Devletine sahip olduğunu işaret eden Bayar, her zaman Atatürk yolunda ve ilkelerine bağlı kalan Kıbrıs Türk gençliğinin de Atanın bu vasiyetine uyacağını ve KKTC’ye sahip çıkacağını kaydetti.