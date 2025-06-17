Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, nüfus ve araç sayısına paralel artarak, bugün daha büyük bir sorun haline gelen trafik kazalarının önlenebilmesi için trafikte eğitim, denetim, mühendislik, acil yardım ve yasalar bağlamındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm bu alanlarda bilimsel bakış açısıyla yapılması gerekenler için ortak çalışmaya hazır olduklarına işaret eden Mutluyakalı, hükümetten, yakın geçmişte düzenlenen Trafik Güvenliği Çalıştayı sonuçları dikkate alarak, gerekeni yapmasını beklediklerini kaydetti.

Özgül Gürkut Mutluyakalı yaptığı yazılı açıklamada, planlı ve bilimsel çalışmalar konusunda zaafları bulunan ülkede 1974’ten bugüne trafik kazalarında 2 binin üzerinde can kaybı yaşandığına dikkati çekti.

“Trafik, her bireyi endişelendirecek boyutta büyük bir sorunken, ülke yöneticilerinde, alınması gereken önlemler konusunda yeterli hassasiyeti göremiyoruz” diyen Mutluyakalı, derneğin kurulduğu günden bu yana bir yandan halkta trafikle ilgili farkındalığı artırmaya çalışırken bir yandan da siyasi yöneticilere doğruların yapılması için baskı unsuru olma, yol gösterme çabasında olduğunu söyledi.

Mutluyakalı, yıllarca, trafikte çok başlılığın karar alma süreçlerini yavaşlattığı ana tespitiyle yetkili bir merci oluşturulması talebinde bulunduklarını ve 2001 yılında kurulan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun, son yıllarda kasıtlı olarak yeterli etkinlikten uzak bir oluşum haline getirildiğini savundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çağrısıyla toplanması gereken Komisyonun, düzenli toplantılar yaparak ülkedeki trafik sorunlarını masaya yatırıp önlemleri hayata geçirecek merci olması gerekirken yasanın hilafına toplantıya çağrılmadığını hatırlatan Mutluyakalı, 2017 yılında Ombudsman’ ın yayımladığı raporda komisyonun toplantıya çağrılmadığı, bu komisyonun düzenli ve etkin çalışmasının trafik problemlerinin çözümüne katkı koymasının önem taşıdığının belirtildiğine dikkati çekti.

Mutluyakalı açıklamasına şöyle devam etti:

“Trafikle ilgili siyasi kararların da çoğu kez bir kesimi memnun etme, birilerine çıkar sağlama odaklı olması manidardır. Otobüslerin ithal yaşının 18’e yükseltilmesi bunun en somut örneğidir. Başbakanlık’ta kurulan komitenin bazı yasaların Meclis’ten hemen geçmesine katkı koymasından memnuniyet duyarken toplantıların devamının gelmemesi ise üzücüdür. Ülkemizde, trafik kazalarıyla ilgili önlemlerde başarılı olmuş ülkeler örnek alınarak yapılması gereken çok iş vardır. Bir sivil toplum örgütü olarak Trafik Kazalarını Önleme Derneği, yakın geçmişte yaptığı genel kuruluyla oluşan yeni yönetimiyle önümüzdeki dönemde, trafik kazalarının önlenmesi çabalarını daha etkin yürütme kararlılığındadır. Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nın bu amaçla daha etkin kullanılması, öğrencilerin bu parkta bilgi ve yeteneklerini artırarak trafik kazalarını önleme çabalarının birer neferi olması, farkındalığın dalga dalga yayılarak yükseltilmesi öncelikli amacımızdır”