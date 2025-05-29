Baf’ın “Timi” (Ovalık) köyündeki bir Kıbrıslı Türk arazisine göçmen evleri inşa eden Kıbrıslı Rumların, söz konusu arazinin sahibini temsil eden avukatın gönderdiği mektupla “huzursuz oldukları” ifade edildi.

Haravgi gazetesi: “Timi’deki Göçmenleri Tahliyeyle Tehdit Ediyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, “Timi” (Ovalık) köyünde, kendilerine tahsis edilen Kıbrıs Türk arazisine göçmen evi inşa eden Kıbrıslı Rumların, söz konusu arazinin idarecisi Yannakis Papas tarafından gönderilen bir mektup sebebiyle tedirgin olduklarını yazdı.

Gazete, arazinin idarecisi konumundaki Papas’ın, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi ve “Timi” Belediye Başkan Yardımcısı başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderdiği mektupta, söz konusu arazinin gerçek sahiplerinden “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından satın alınması yoluyla bir anlaşmaya gidilmesi yönündeki girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, söz konusu arazi üzerindeki evlerde ikamet eden Kıbrıslı Rumların, buraları boşaltmaları için gerekli tüm hukuki adımları atmaktan başka çarelerinin kalmadığı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Papas mektubunda, Rum hükümetinin anlaşma sözünü vermiş olmasına karşın şu ana kadar herhangi bir adım atılmadığını, taşınmazın yasal hak sahiplerinin 13 yıldır bu yönde uğraş verdiklerini de belirtti.

Gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un ise konuya ilişkin açıklamasında, “hiçbir göçmenin evlerden tahliye edilmeyeceğini” belirterek, göçmenlere endişe etmemeleri çağrısında bulunduğunu yazdı.

Kettiros, söz konusu evlerin durumunun “Makenzi" binasının durumundan farklı olduğu iddiasında bulunurken, Kıbrıs Türk Malları Vasisi’nin, olası bir anlaşma konusunda Rum Hukuk Dairesi’nin görüşünü beklediğini ifade etti.

Gazete, Kettiros’un bugün Rum İçişleri Bakanı’yla konu hakkında görüşme yapmasının da beklendiğini aktardı.