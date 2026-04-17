Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı, ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalardan ötürü eleştirdi.

Zeki Çeler yazılı açıklamasında, ülkenin geldiği nokta ve ekonomik ile yönetsel tablodan hükümetin sorumlu olduğunu savunarak, ülke ekonomisini “batırmakla” suçladığı hükümetin hesap vereceğini kaydetti.

Çeler, hükümetin çözüm üretmek yerine sorumluluktan kaçtığını da ileri sürerek, ülkesini seven, kamuyu koruyan, işini düzgün yapan kadrolarının geleceğini ve “enkaz” olarak nitelediği ekonomik tabloyu düzelteceklerini belirtti.