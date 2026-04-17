TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı, ekonomi ile ilgili açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Denktaş, yazılı açıklamasında, Erhan Arıklı’nın ekonomi ile ilgili CTP'ye yönelik bir açıklamasını eleştirdi.

TAM Parti olarak ekonomi ile ilgili parti programını yakında halk ile paylaşacaklarını belirten Denktaş, hükümetin ekonomiye yönelik yanlış uygulamaları olduğunu belirtti ve artık bahane üretmemesini istedi.

Denktaş, hükümetin yanlış gördüğü ekonomik uygulamaları şöyle sıraladı:

“Her açığı banka borçlanmasıyla kapatmaya çalışırken daha fazla borçlanmak. Vergi artışları yapmak. Kamu çalışanlarını hedef göstermek. Ekonomik yapısal reformları yapmamak, yapamamak. Bütçeyi ‘Türkiye nasılsa destek olur’ mantığıyla yönetmek. Maaş için gelecek yılların gelirlerini bugünden tüketmek. Paydaşlarla diyalog kurmamak. Hayat pahalılığı kesintisine gitmek. Körfez ülkelerinden kaçan sermaye ve finansın yarattığı fırsatları görmemek ve onları ülkemize çekebilecek gerekli düzenlemeleri yapmamak.”