İlk hasatı Tarım Bakanı Çavuş ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu birlikte yaptı

Paşaköy, 30 Eylül 23 (TAK): Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri’nin (DÜÇ) birlikte yürüttüğü “Yemlik Dane Mısır Üretim Projesi” kapsamında ilk hasat bugün yapıldı.

Paşaköy’de yer alan mısır tarlasında ilk hasadı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un kullandığı biçerdöverle, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu birlikte yaptı. Çıkan hasadı ise Feyzioğlu kamyona boşalttı.

-Çavuş

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, proje ile ülkede verimliliği yüksek tohumları belirleyip, ileriki yıllarda bölgeye sulamanın da gelmesiyle girdi maliyeti düşük, sağlıklı ürünleri belirlemek için çalışmalar yaptıklarını söyledi .

Bu çerçevede dane mısır üretip hasadını yaptıklarını, amaçlarının ülkede hayvancılığın daha sürdürülebilir bir şekilde yapılması olduğunu ifade eden Çavuş, TIKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Feyzioğlu

Büyükelçi Feyzioğlu da, “Tarım ve hayvancılık emin ellerde” diyerek, “KKTC refah toplumu olmak zorunda, olabilmesinin yolu da tarım ve tarıma dayalı sanayiden geçiyor” ifadelerini kullandı.

Tarımın öneminin dünyada arttığını, hedefin; KKTC’yi kendi tarımsal üretimiyle kendine yetmesini sağlamak ve ihracat yapmak olduğunu ifade eden Feyzioğlu, su projesinin bölgeye gelmesiyle de tarımsal üretime destek verileceğini, tarımsal amaçlı suyun Güzelyurt’un ardından 3 yıl içinde Mesarya’ya da geleceğini söyledi.

TİKA ile de bu su gelmeden önce altyapı sağlamak gayretinde olduklarını, en yüksek verim hangi ürünle alınır çalışması yaptıklarını ifade eden Feyzioğlu, dane mısır hasatının bugün ilk kez devlet üretme çitliğinde yapılacağını belirtti.

DÜÇ ve TİKA’yı tebrik eden Feyzioğlu, “Türkiye ile KKTC her alanda birlikte çalışmaya devam edecek” dedi.