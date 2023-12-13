Güney Kıbrıs’taki Ocak-Ekim 2023’teki ticari denge açığının 7 milyar 288 milyon 600 bin Euro olduğu belirtildi.

Politis gazetesi Eylül 2023’deki toplam mal ithalatının, 877 milyon 6 bin olan Eylül 2022’ye oranla yüzde 22.8 artarak 1 milyar 77 milyon 900 bin Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Habere göre, Eylül 2023’teki sanayi ürün ihracatının 348 milyon 700 bin Euro; tarım ürünleri ihracatının 4,6 milyon Euro, gemi ve uçakların da dahil olduğu yabancı ürün ithalatının 86.7 milyon Euro şeklinde kaydedildi.

Ocak-Ekim 2023’teki toplam mal ithalatı 10 milyar 829 milyon 500 bin Euro; toplam mal ihracatı ise 3 milyar 540 milyon 900 bin Euro’ya ulaştı.