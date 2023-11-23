Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında, “Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve bazı taşınmaz mallara ilişkin karar tasarısını onayladı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, komite bu sabah UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşerek oy birliğiyle onaylayıp Genel Kurul’un gündemine havale etti.

Komite, daha sonra gündeminde bulunan, “Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi Arabacıoğlu Apartmanı Kat:4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar ile Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı da görüşerek, oy çokluğu ile onaylayıp Genel Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, komite üyeleri; UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.