Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 13 Eylül tarihi itibarıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nde başlayan ve polis soruşturmalarıyla devam eden “reçete yolsuzluğu” adlı sürecin, hastalar için “tam bir kabusa dönüşmüş durumda” olduğunu belirtti.

Partiden konuya ilişkin yapılan açıklamada, birçok kronik, dar gelirli veya yatağa bağımlı hastanın evlerinde “çaresizce” bu soruşturmaların bitmesini beklediğini, bu kesimlerin kamu hastanelerinde “çoğu zaman olmayan ilaçlara ulaşmaya” çalıştığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sistemi yeniden kurmak ve hasta mağduriyetini gidermek için “tam bir çaresizlik” içerisinde olduğunu savunan CTP, Sağlık Bakanı'nın da “ilk günden beridir suskunluğunu korumaya devam ettiğini” ileri sürdü.

-“İlaç tedarik zinciri tam bir kaosa dönüştü. 100 binin üzerinde sigortalı hasta ortada bırakıldı”

13 Eylül tarihinden itibaren 48 eczacının ve 16 hekimin tutuklandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tutuklanan hekim ve eczacıların mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. Sağlık camiası gerek sosyal, gerekse psikolojik anlamda ciddi bir travmayla boğuşurken bir yandan da hesaplarına el konan ancak teminatla serbest bırakılan eczacılar iflasın eşiğine geldi. İlaç tedarik zinciri tam bir kaosa dönüştü. 100 binin üzerinde sigortalı hasta ortada bırakıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu hastanelerinde yazılan reçetelerin 1 Kasım itibarıyla Sosyal Sigortalara açılacağını söylemesine rağmen sistem halen kurulamadı” .

-“Bu konuyu bir an önce çözün” çağrısı

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Bu beceriksizliğin, kaosun ve umursamazlığın tek mağduru hastalardır. İlaca erişemeyen hastaların tedavilerinde ciddi aksamalar yaşanmakta, belki de hasta kayıpları olmaktadır. 100 binin üzerinde sigortalı ve sigorta emeklisi hasta zor durumdadır. Gerekli soruşturmalar elbette ki yapılacaktır ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ülkeyi yönettiğini iddia edenlere çağrı yapıyoruz; bu konuyu bir an önce çözün.”

Açıklamada, konunun ivedi çözümünün; Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının paydaş örgütler olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile “hasta odaklı” bir çözüm ve sistem için iş birliği yapmasından geçmekte olduğu da vurgulandı.