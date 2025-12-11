Bloomberg TV’de yayınlanan programda soruları yanıtlayan Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk, şirketin 2025 performansını, yatırımlarını ve uluslararası büyüme planlarını değerlendirdi.

“Ciro artıyor, kalite standardı korunuyor”

Tibuk, 3. Çeyrek rakamlarına bakıldığında bir önceki seneye göre konsolide satışların %10 oranında yükseldiğini ancak FAVÖK rakamında %8 düşüş yaşandığını kaydeden Tibuk personel maliyetlerinin yüksek enflasyon nedeniyle arttığını ve kar marjlarında düşüş yaşandığını belirtti. Ancak kalite standardını korumak için personel memnuniyetini korumak gerektiğini belirten Tibuk: “Çalışanlarımızdan hiçbir zaman tasarruf etmeyiz. Merit’in kalite standardı bunun üzerine kuruludur.”

Crystal Cove için 60 Milyon Dolarlık Yenileme

Kuzey Kıbrıs’ın en bilinen otellerinden Merit Crystal Cove’un kapsamlı bir renovasyona alındığını söyleyen Tibuk, yenilemenin 2026 sezonuna hazır olacağını vurguladı. Casino operasyonları ise kesintisiz şekilde devam ediyor.

Karadağ & Bulgaristan: Merit’in İkinci Büyüme Halkası

Merit markasının önce kiralama, ardından gayrimenkul yatırımı modeliyle büyüdüğünü belirten Tibuk: Merit Starlet’in açıldıktan kısa süre sonra uluslararası ödül aldığını Türk ziyaretçilere uygulanan vizenin geçici olduğuna inandıklarını, Sofya’daki casinonun ise yakın zamanda faaliyete geçtiğini ve Svilengrad’daki operasyonların güçlü EBITDA ürettiğini ifade etti.

Şirketin hisse performansına da değinen Tibuk, “yüksek F/K oranına karşın düşük PD/DD oranı göz önüne alındığında hissemizin çok iskontolu işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bu yüzden geri alım programımızı da istikrarlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Piyasa kötü olduğunda, dış etkilerden dolayı çok kötü gittiğinde Net Holding olarak en büyük alıcıyız” dedi.