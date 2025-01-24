Almanya'da aşırı sağ karşıtı aktivistlerin Elon Musk'a ait Tesla'nın Berlin yakınlarındaki fabrikasına "Heil Tesla" yazısını yansıtmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılık yasaklı sembol kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen yemin töreni sonrasında yaptığı ve Nazi selamına benzetilen el hareketi Almanya'da protesto edildi.

Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının dış yüzeyine Musk'ı bir kolu havada gösteren fotoğraf ve Nazi döneminin sembollerinden "Heil Tesla" yazısı yansıtıldı.

Alman "Center for Political Beauty" ve İngiliz aktivist grubu "Led by Donkeys" üyelerinin Çarşamba gecesi projeksiyon cihazı kullanarak gerçekleştirdikleri eylemin ardından soruşturma başlatıldı.

Frankfurt (Oder) Savcılığı, kimliği belirsiz kişiler hakkında anayasaya aykırı semboller kullanıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Almanya'da Nazi sembol ve sloganlarının kullanılması yasak.

Elon Musk iddiaları reddediyor

Elon Musk törenler sırasında yaptığı hareketin Nazi selamı olduğunu reddediyor, hareketi ile seyircilere "Kalbim sizlerle" dediğini savunuyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği açık destek nedeniyle eleştiriliyor.

Musk'ın "Almanya'nın son umudu" dediği AfD anketlerde yaklaşık yüzde 20 oy oranıyla ikinci sırada gözüküyor. Ancak diğer siyasi partiler olası koalisyona şimdiden kapıyı kapattıklarından AfD'nin Almanya'nın yönetiminde söz hakkı bulması beklenmiyor.

Almanya'daki Tesla fabrikası geçmişte de çevreci grupların hedefi olmuştu. Mart ayında aşırı sol bir grup yaklaşık 12 bin kişinin çalıştığı tesise ulaşan enerji altyapısa sabotaj düzenlemişti.

Berlin yakınlarındaki Grünheide'da bulunan fabrika Tesla'nın Avrupa'daki tek üretim üssü.