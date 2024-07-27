Alithia, “Duruşmasına Kadar Tutukluluğu Onaylandı” başlıklı haberinde, Künzel’in 17 Eylül’deki duruşmasında, aleyhine getirilen 56 ayrı suçlamaya cevap vereceğini yazdı.

Habere göre İstinaf Mahkemesi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, Güney Kıbrıs’ta adına kayıtlı gayrimenkul bulunmaması ve KKTC ile arasındaki bağlantılar nedeniyle mahkemeden kaçma riski olduğu gerekçesiyle verdiği dava gününe kadar tutuklu kalması kararını, oy birliğiyle onayladı.

Künzel, İngilizce ya da Rumca bilmediği, Güney Kıbrıs’ta tanıdığı olmadığı ve tutuklu kalması halinde Almanya’daki şirketinin batacağı gerekçesiyle, maddi teminat karşılığında ve mahkeme gününde yargıç huzurunda olmak kaydıyla serbest bırakılmasına ve 17 Eylül’e kadar Almanya’ya gitmesine izin verilmesi için temyize başvurmuştu.