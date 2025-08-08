Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanlarında Temmuz ayındaki yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka ve Baf havaalanlarını Temmuz ayında toplam 1 milyon 653 bin 880 yolcunun kullandığını, bu sayısının tüm zamanların rekoru olduğunu yazdı.

Gazeteler, Ocak-Temmuz 2025 döneminde ise, 7 milyon 300 bin yolcunun havaalanlarını kullandığını belirtirken, havalananlarını en çok İsrail, Birleşik Krallık, Polonya, Yunanistan, Ermenistan ve Almanya’dan yolcuların kullandığını ve artışın sebebi olduğunu aktardı.