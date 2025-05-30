(Kamalı Haber) – Lefkoşa, Girne ve Gönyeli’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mayesi Begenova yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Toplam 3 evden hırsızlık yapan zanlıyla ilgili olguları polis memuru Kazım Sevinç aktardı. Polis, zanlının 4 Ocak 2025 tarihinde saat 14.40 raddelerinde Boğazköy' de temizlik yapmak için gittiği ikametgahın yatak odasında bulunan dolap odasındaki raflarda muhafaza edilen 3 adet çeyrek altın ve 6 adet maşallah altını çaldığını söyledi. Polis, zanlının 19 Mart - 29 Nisan tarihleri arasında ise Lefkoşa- Hamitköy’de çalıştığı evde çelik kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro, 3 bin dolar ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 20 Ocak 2025-11 Mayıs 2025 tarihleri 18.00-20.00 saatleri arasında Gönyeli’de temizlik yapmak için gittiği ikametgahının yatak odasında makyaj çekmecesi içerisine toplam değerleri 200 bin TL olan muhtelif ziynet eşyalarını çaldığını kaydetti.

Polis memuru Kazım Sevinç, mesele ile ilgili daha önce tutuklanan 4 kişinin şahadet yetersizliğinden serbest bırakıldığını söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.