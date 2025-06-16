Telsim, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlediği etkinlikle kan bağışında bulundu.

Telsimden verilen bilgiye göre, Telsim'in Ortaköy'deki genel merkez binasında düzenlenen etkinlik kapsamında Kızılay Kan Hizmetleri Koordinatörü Özge Er ve ekibi kan vermek isteyen Telsim çalışanlarına ve vatandaşlara Kıbrıs Türk Kızılayı’nın gezici kan bağışı aracında gün boyu yardımcı oldu.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, konuyla ilgili açıklamasında, Telsim ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı inanç ve gönüllülükle çok anlamlı bir farkındalığın parçası olduklarını söyledi.

Kan bağış etkinliğinin sadece bağış değil, yaşam umudu, dayanışma göstergesi ve topluma duyulan güçlü sorumluluğun sessiz ama etkili bir ifadesi olduğunu belirten Tüz, sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem verdiklerini dile getirdi.

Tüz, kan bağışını herkesin görev edinmesi gerektiğini de vurgulayarak, kanın ve kan bağışının insan hayatı için önemine dikkat çekti.