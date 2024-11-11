Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 30 Eylül 2024’e kadar olan borçlarını en geç 14 Kasım 2024 tarihine kadar kapatması gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, 30 Eylül 2024’e kadar olan borçlarını, 14 Kasım’a kadar ödemeyen abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği belirtildi.

Ayrıca, Ekim 2023 ayı sonu itibariyle 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği belirtildi.

Abonelerin mağdur olmaması için, Telekomünikasyon Dairesi’ne veya anlaşmalı bankalara borçlarını ödeme tavsiyesinde bulunuldu.