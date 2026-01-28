Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Hakan Üredi, BRT'nin sendikayı fiber teknolojisine karşıymış gibi gösterdiğini ileri sürerek bunun kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir tutum olduğunu savundu; BRT’yi kınadı; tarafsız, sorumlu ve etik yayıncılığa davet etti.

Üredi yaptığı yazılı açıklamada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, KKTC devletinin köklü ve saygın bir kuruluşu olduğunu ancak son dönemde, özellikle Ana Haber Bülteni ve bu bültenin tekrar yayınlarında TEL-SEN’e yönelik “provokatif ve gerçeği yansıtmayan” ifadeler kullanıldığını ileri sürerek, bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

TEL-SEN’in, sürecin en başından itibaren fiber teknolojisine değil hazırlanan protokole karşı olduğunu ifade eden Üredi, “Sendikamız, fiber altyapının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını desteklemekte ancak bu sürecin doğru bir zemine, şeffaf bir sisteme ve kamu yararını esas alan bir yapıya oturtulması konusunda öncü ve sorumluluk üstlenen bir rol üstlenmeye hazır olduğunu defalarca kamuoyuna açık şekilde ifade etmiştir” dedi.

Söz konusu protokolün kurumu zayıflatan, kamu yararı yerine sermaye çıkarlarını önceleyen, tekelleşmeye zemin hazırlayan, istihdamı olumsuz etkileyen ve ekonomiye katkı sunmaktan uzak maddeler içerdiğini savunan Üredi, sendikanın, bu nedenle söz konusu protokole karşı durduğunu belirtti.

“Kamu kaynaklarının sermayeye peşkeş çekilmesine, altyapının sermaye kontrolüne devredilmesine, egemenliğin bir şirketin inisiyatifine bırakılmasına ve bağımsızlığın başkalarının kontrolü altına verilmesine karşı olduklarını” kaydeden Üredi, buna rağmen "TEL-SEN’in fiber teknolojisine karşıymış gibi gösterilmesinin", kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir tutum olduğunu ifade etti.

Kamu yayıncılığı anlayışının, tarafsızlık, doğruluk ve kamu yararını esas alması gerektiğini belirten Üredi, söz konusu yayın politikasının, kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkına zarar verdiğini savundu.