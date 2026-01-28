Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), üretim maliyetlerinin sürdürülemez bir seviyeye taşındığını kaydederek, “sektörün rekabet gücünü koruyacak, ihracat potansiyelini zayıflatmayacak ve sürdürülebilir üretimi destekleyecek” dengeleyici politikaların hayata geçirilmesi adına ilgili tüm kurum ve paydaşlarla yapıcı bir iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, 1 Ocak tarihi itibarıyla çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 19 oranındaki artışın ve buna eş zamanlı olarak devreye giren asgari ücret artışı ile enerji, lojistik, ambalaj ve işletme giderlerindeki yükselişlerin, sektör üzerindeki etkileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Çiğ süt fiyatlarındaki artışın yanı sıra asgari ücretteki yükselişle birlikte işçilik maliyetleri, sosyal yükümlülükler ve dolaylı giderlerin önemli ölçüde arttığı belirtilen açıklamada, “Bu durum süt ve süt ürünleri imalatçılarının toplam üretim maliyetlerini sürdürülemez bir seviyeye taşımıştır” denildi.

Söz konusu maliyet baskısının, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında ürünlerin rekabet gücünü ciddi biçimde zayıflattığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle ihracatta, rakip ülkelerin daha düşük maliyetlerle üretim yapabildiği bir ortamda, fiyat bazlı rekabet etmek her geçen gün daha zor hale gelmektedir. Bu tablo, mevcut pazarların kaybedilmesi ve yeni pazarlara giriş şansının azalması riskini beraberinde getirmektedir.

İç piyasada ise artan maliyetlerin satış fiyatlarına aynı oranda yansıtılamaması, sektörün rekabet etkinliğini düşürmekte, firmaların finansal dayanıklılığını ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.”

“Süt ve süt ürünleri sektörü; üretici, sanayici ve ihracatçıdan oluşan entegre bir yapıdır” denilen açıklamada, bu yapının sağlıklı şekilde devam edebilmesi için çiğ süt fiyat politikalarının, asgari ücret artışları, enerji giderleri ve diğer zorunlu girdi maliyetleriyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.