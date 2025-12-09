Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) şiddetli yağış ve su baskınlarına rağmen telekomünikasyon hizmetlerinde aksama yaşanmadığını, bunun altyapının ne kadar sağlam olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sendika Başkanı Hakan Üredi yazılı açıklamasında, telekomünikasyon altyapısının sağlamlığı, Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının sahip olduğu teknik bilgi ve çalışma sorumluluğunun hizmetlerin aksamamasında en büyük etkenler olduğunu belirtti.

Üredi, "Yaşanan olumsuz hava koşullarıda dahi büyük çaplı bir arıza olmaması, yıllardır sürdürdüğümüz titiz yatırım, bakım ve modernizasyon çalışmalarının, yani milli altyapımızın ne kadar güçlü ve güvenilir olduğunun en somut kanıtıdır. Bu altyapı, bu ülkenin gerçek evlatlarının emeği, alın teri ve teknolojik birikimi ile inşa edilmiş ve geliştirilmiştir" dedi.

Telekomünikasyon altyapısı ve Telekomünikasyon Dairesine "göz dikilmesine" müsaade etmeyeceklerini kaydeden Üredi, "Bu altyapı, bu ülkenin can damarıdır ve hiç kimsenin siyasi rantına, pazarlığına ya da kişisel ikbal hesaplarına kurban edilemez" dedi.

Tek dertlerinin kesintisiz, kaliteli, ucuz ve güvenli iletişim hizmeti sunmak olduğunu kaydeden Üredi, "Bugün bir kez daha ispatladık ki teknik liyakat, özveri ve vatanseverlikle çalışan bu kurum, her türlü zorluğun üstesinden gelmeye yeterlidir" dedi.

Üredi, Telekomünikasyon Dairesi'nin önündeki "en büyük engelin siyasi müdahaleler ve hükümet politikaları" olduğunu da savundu ve "Siyasi iradenin önüne, liyakat, başarı ve kamu yararını koymaya devam edeceğiz. Telekomünikasyon dairesi, ülkesine hizmet etmeye, bu güçlü altyapıyı koruyup geliştirmeye, bu hakkı kimseye kaptırmamaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.