Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), "yolsuzluk algısının çok yüksek seviyelere ulaştığı, yolsuzluk yapılmayan tek bir kurum bile olmadığı inancının" halkın devlete olan güvenini iyice sarstığını kaydetti.

Yolsuzluk soruşturmalarını dikkatle ve ilgiyle takip ettiklerini belirten KTTO yazılı açıklamasında, yolsuzluk soruşturmalarının herkesi ve her konuyu kapsayacak şekilde sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasının odanın başlıca beklentisi ve umudu olduğunu kaydetti.

“Bu soruşturmalardan sonuç alınması halinde yolsuzluk yapmadan iş yapılamayacağı algısı çökecek ve iş yapabilirlik ortamı iyileşmiş olacaktır. Yolsuzluk soruşturmalarının halkı tatmin edecek ve yolsuzluk algısını geriletecek şekilde sonuçlanması halinde yurttaşlarımızın devlete olan güveni artacak, haksız kazanç peşinde koşanlar halk tarafından ‘dışlanmak’ cezasına çarptırılacak" denilen açıklamada bu şekilde ülkenin geleceği için yeniden umutlanma olanağı doğacağı vurgulandı.

Masumiyet karinesinin önemli ve kutsal olduğu belirtilen açıklamada "Kimseyi haksız yere suçlayamaz, gerekli kanıtlar ortaya çıkmadan mahkûm edemeyiz. Ne var ki, işini düzgün yapanlar üzerindeki şaibelerin de ancak bu ilkeyi gözeten yargılamalar sonucunda kalkacağını da belirtmek isteriz. Yargımıza güveniyoruz ve ‘her şeyin kirlendiğine’ ilişkin algıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz." ifadeleri yer aldı.