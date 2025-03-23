Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST KKTC 2025” KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği içinde eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Festival kapsamında 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda, katılımcılara toplamda 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacağına işaret edilerek, “TEKNOFEST KKTC 2025, ilk kez düzenlenecek yarışmalarıyla teknoloji dünyasına yenilikler katacak” denildi.

Festivalde ayrıca hava gösterileri, sanal gerçeklik tünelleri, simülasyon deneyimleri, konserler ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve milli teknoloji üretimini desteklemeyi amaçlayan TEKNOFEST KKTC 2025, katılımcılara projelerini sergileme fırsatı sunarken, teknolojiyi ileriye taşımak isteyenler için ilham kaynağı olacak.Yurtdışından gelecek katılımcılar sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtımına katkıda bulunulacak.”

-Tatar: “TEKNOFEST KKTC 2025 ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC 2025’in Kıbrıs Türkü’ne ilham ve motivasyon katacağını belirterek, ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğin düzenlemesiyle Kıbrıs Türkü’nün milli davasına destek olunacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olmasından dolayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Teknoloji Lideri (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti.

Gelişen teknoloji, bilim ve yeni projelerin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk gençliğinin yaratıcı olduğunu ve yeni fikirler ile projeleri gerçekleştirilebileceğine vurgu yaptı.

Ülkede gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e Türkiye’den ve farklı ülkelerden 750’nin üzerinde projenin katılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise yaklaşık 150 projenin yer alacağını ifade etti.

Geniş katılımla yapılacak TEKNOFEST KKTC 2025’in, ileriki yıllarda gençlerin motive olması ve yeni projeler yaratması açısından önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, teknoloji, dijitalleşme ve yazılım faaliyetlerinin önünü açacağını vurguladı.

Ülke tanıtımına hizmet edecek TEKNOFEST KKTC 2025’te emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm katılımcılara teşekkür etti.