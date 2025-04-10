TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek festivale ziyaretçi kayıtları başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC; teknoloji firmaları, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının iş birliğiyle hayat bulacak.

TEKNOFEST KKTC’de her yaştan ziyaretçiye farklı etkinlikler sunacak; hava gösterilerine, konserlere, sergilere, atölyelere, simülasyonlu deneyim alanlarına, planetaryum, fuar etkinliklerine ve öğrencilere özel uçuş etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 6 ana kategori ve 13 alt kategoride yarışmalar da düzenlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması şartı varken 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşabilecek.