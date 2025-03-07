Girne'de insan hayatını tehlikeye atacak şekilde, bir şahsın aracın arka camından vücudunu dışarıya çıkarmış halde yolcu taşıyan araç sürücüsüne 15 bin 214,15 TL para ve 20 puan cezası kesildi.

Polis açıklamasına göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üst çember mevkiinde aracıyla seyir halinde olan bir araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde bir şahsın aracın arka camından vücudunu dışarıya çıkarmış halde yolcu taşıdığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Konu aracın sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edildi.

Araç sürücüsüne, aracındaki sabit koltukların dışında başka bir yerde yolcu taşımak ve diğer evrak eksiklikleri nedeniyle toplam 15 bin 214,15 TL para ve 20 puan cezası kesildi

Polisin soruşturması sürüyor.