Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “cinsel tecavüz, geceleyin ev açma, cinsel saldırı, ciddi darp, darp ve mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan Montel Njako Tankeu bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı. Polis, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Atatürk Caddesi Gönyeli adresinde bulunan Livada öğrenci yurdu 410 nolu odada sakin R.A’nın (K-19-Yemen-Öğrenci) odasına zorla girip geceleyin ev açma suçunu işleyip mülke tecavüz eden ayni yurtta sakin Montel Njako Tankeu’nun (E-31-Kamerun-Öğrenci) genç kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra ,boynundan öpüp cinsel saldırıda bulunmasının akabinde cinsel organına parmaklarıyla dokunup cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıdan ve müştekiden kan örneği alındığını ve DNA incelemesi için Türkiye’ye gönderildiğini, raporun henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Soruşturma amaçlı zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan kontrol sonucu zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını ifade etti. Zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu kaydeden polis memuru, ancak işlediği iddia edilen suçların ağır ceza kapsamında ve çok ciddi suçlar olduğunu belirtti. Polis, zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise okula devam etmek istediğini belirterek, tutuksuz yargılanmayı istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının işlediği iddia edilen suçların ağır ceza kapsamında olduğunu, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.