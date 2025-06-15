Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanlarının 2. Toplantısı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’de düzenlenen kapanış seromonisi ile tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun katıldığı toplantılarda, aile koruma politikaları, kapsayıcı istihdam, sosyal refah hizmetleri ve hassas grupların topluma dahil edilmesi gibi birçok öncelikli konu ele alındı.