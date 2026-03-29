Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkanlığına yeniden Zeki Çeler seçildi.

TDP 9’uncu Olağan Kurultayı bugün Lefkoşa The Paradise Park’ta yapıldı.

Mevcut Genel Başkan Zeki Çeler’in tek başkan adayı olduğu kurultay, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gecikmeli başladı.

Kurultay’a TDP yönetici ve yetkilileri ile partililer yanında bazı milletvekilleri siyasi parti, sendika, kurum, kuruluş ve örgüt temsilcileri katıldı.

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt'un konuşmasıyla başlayan kurultay Divan Başkanlığı'nın seçimiyle devam etti. Ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Genel Başkan Zeki Çeler bir konuşma yaptı. Faaliyet ve mali raporların okunarak aklanmasının ardından bazı tüzük değişiklikleri oylandı. Kurultay’da 50 kişilik Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu ile Denetleme Kurulu da belirlendi.

-Çeler: "Ülkenin nasıl bir siyasete ihtiyaç duyduğunu ortaya koymak için de toplandık"

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler yaptığı konuşmada, bugün partinin yalnızca bir kurultay yapmadığını, ülkenin nasıl bir siyasete ihtiyaç duyduğunu ortaya koymak için de toplanıldığını söyledi.

Meclis’in yalnızca sandalye sayısıyla ölçülemeyeceğini aktaran Çeler, Meclis’in Kıbrıslı Türk halkının kendi kendini yönetme iradesinin en temel zemini olduğunu kaydetti.

Çeler, muhalefet görevine de iktidar görevine de hazır olduklarını işaret ederek, “Muhalefet diyorsanız muhalefet, iktidar diyorsanız iktidar. Ama bilin ki biz bu toplum için etkin bir güç olmak zorundayız” dedi.

“Biz bir bütünüz” diyen Çeler, partinin şahıslar üzerinden değil; memleket ve toplumsal görev anlayışı üzerinden hareket ettiğini vurguladı.

TDP’nin temiz siyaset anlayışı hakkında da konuşan Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) örnek verdi. LTB’nin sosyal demokrat belediyeciliğin en güçlü örneklerinden olduğunu söyledi.

TDP’nin ekonomi alanda güçlü teknik kadrolarla uzun süredir çalıştığını vurgulayan Çeler, vergi düzenlemeleri, adil vergi toplama mekanizmaları, turizmde ve eğitimde kalite artışı, yerel iş gücünün güçlendirilmesi ve kamu yararını esas alan ekonomik yapı üzerinde hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Zeki Çeler, Kıbrıs meselesi konusunda da konuşarak, TDP’nin çözüm modelinin açık olduğunu, federasyon temelinde çözümden yana olduklarını dile getirdi. Konuşmasında, bölgede yaşanan savaşın barışın değerini daha da artırdığını belirten Çeler, Kıbrıs’ın geleceğinin daha fazla gerilimde değil, barışta olduğunu söyledi.

Toplumun ihtiyacının çoğulculuk, uzlaşı ve ortak akıl olduğunu kaydeden Çeler, “Bu ülke sahipsiz değildir. Bu toplum çaresiz değildir.” şeklinde konuştu.

Çeler, temiz siyasetin, dürüst yönetimin, halkı önceleyen ekonominin, nitelikli eğitimin, erişilebilir sağlığın, barışın ve çözümün mümkün olduğunu dile getirerek, “O irade bu salondadır. O irade bu partidedir. O irade TDP’dedir. Etkin güç TDP’dir.” dedi.

Zeki Çeler konuşmasının ardından, partinin kurucu üyeleri ile eski genel başkanlarını da sahneye çağırarak, aile fotoğrafı çektirdi.

-Harmancı

TDP'den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında mücadele geçmişine sahip bir parti olduğunu kaydettiği TDP’nin, 50 yıllık tarihinde en zor dönemlerde bile geri adım atmadığını belirtti.

Harmancı, “Biz bu partiyi kolay günlerde değil, en zor günlerde birlikte ayakta tuttuk. Hükümetteyken de, dışında kaldığımızda da vazgeçmedik. Yarın da vazgeçmeyeceğiz” dedi.

TDP’nin tarih boyunca “dayatmalara karşı durduğunu” kaydeden Harmancı, “Üretimden koparılmaya çalışıldığımızda karşı duran bu gelenekti. Demokrasiye müdahale edildiğinde dik duran bu gelenekti. Barış ve çözüm mücadelesinde geri adım atmayan yine bu gelenektir” ifadelerini kullandı.

Örgütlenmenin önemine de vurgu yapan Harmancı, “Parti bir disiplindir, örgüt bir aşktır. Çalışacağız, örgütleneceğiz, mahalle mahalle bu topluma ulaşacağız” diye konuştu.

-Özkunt

TDP Genel Sekreter Nevzat Özkunt ise zor dönemlerden geçmesine rağmen TDP’nin toplumsal mücadeledeki yerini kaybetmeden bugünlere geldiğini söyledi.

“Bu parti geçmişte büyük mücadeleler verdi, ilkelerinden sapmadan her zaman kavganın en önünde yer aldı” diyen Özkunt, ülkede yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Partinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Özkunt, “Halkımızın bize duyduğu güveni büyüterek şeffaflığı birlikte inşa edeceğiz. Umutsuzluğun değil umudun hâkim olduğu bir gelecek kuracağız” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göe, TDP’nin 9. Olağan Kurultayı’nda belirlenen parti meclisi üyeleri şöyle:

“Lefkoşa: Çelen Çağansoy, Aktan Erdoğa, Müge Mavitunalı, Tezcan Dereli, Gizem Davulcu, İlke Davulcu, Kemal Baykallı, Arda Çileker, Erman Yaylalı, Deniz Erkal, Evrim Hınçal, Ceran Tunalı, Mehmet Miralay, Nimet Harmancı, Bora Rifatoğlu, Tahir Hoca.

Mağusa: Mustafa Emiroğluları, Ece Balcı, Tacan Reynar, Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Zuhal Koreli, Ersen Sururi, Gökan Toygar, Hüseyin Tuğcan, Koray Diran, Ahmet Şah, Zakire Kaleli, Nevzat Özkunt.

Girne: Ayşe Öztabay, Deniz Birinci, Özkan Konca, Sibel Karaca, Kıymet Emin, Serkan Bülbülcü, Tevfik Aytekin, Suat Bağseven, Cemal Sunar, Muhammet Gözay, Ahmet Akarsu.

İskele: İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, İlker Balkır, Redif Ekinci, Ali Eryıldız.

Güzelyurt: Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay.

Lefke: Hasan Özadalı, Kamil Yayıcı.”

TDP’nin Disiplin ve Denetleme Kurulları ise şu isimlerden oluştu:

“Yüksek Disiplin Kurulu Asil üyeleri: Mehmet Davulcu, Mehmet Derya, Bekir Hınçal, Erdoğan Bekiroğlu, Kamil Gilanlıoğulları. Yedek üyeler: Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen.

Denetleme Kurulu Asil üyeleri: Boysan Boyra, Mustafa Karadayı, Hüseyin Harmancı.

Yedek üye: Derviş İnceer.”