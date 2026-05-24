Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki parti heyetiyle Güzelyurt açık pazarı ve çarşısını ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çeler, Güzelyurt Açık Pazar Yeri’nde tezgahları dolaşarak pazarcıların ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler ve satışlardaki durgunluğa ilişkin görüşlerini dinledi. Yurttaşlarla da görüşen Çeler, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşün günlük yaşama etkilerine ilişkin değerlendirmeleri aldı.

Program kapsamında bölgedeki işletmeleri de ziyaret eden TDP heyeti, esnafın yaşadığı ekonomik sorunları dinledi.

Ziyarete; TDP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop, Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça, Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, Eğitim, Parti İçi Gelişim ve Kadro Yetiştirme Sekreteri Evrim Hıncal, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Emiroğulları, Ekonomi, İstihdam ve Yerel Yönetimler Politikaları Sekreteri Erman Yaylalı, Gençlik Örgütü Örgütlenme Sekreteri Lisani Darbaz ile Parti Meclisi üyeleri katıldı.

- “Halkın taleplerini dinlemeye devam edeceğiz”

Açıklamada, ziyaret boyunca yurttaşların ülkedeki ekonomik gidişat, hayat pahalılığı ve gelecek kaygısıyla ilgili düşüncelerini heyetle paylaştığı kaydedildi. TDP’nin halkın taleplerini ve yaşadığı sorunları doğrudan dinlemeye devam edeceği belirtildi.