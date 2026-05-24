Lapta’da cuma günü evinde yaşamını yitirmiş halde bulunan Hüseyin Sırıklı’nın (E-53) ölüm nedeninin “kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Ercan Havalimanı’ndaki araç park yerinde, kullandığı otobüsün şoför koltuğunda cuma günü yaşamını yitirmiş halde bulunan Lefkoşa sakini Hasan Kılıç’ın (E-31) ölüm nedeninin belirlenmesi için ise kan ve doku örnekleri alındı. Kılıç’ın ölüm nedeni ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.

Her iki olay için soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne'de sahte kira sözleşmesi düzenleyen iki kişi tutuklandı. Girne’de, şubat ayında sahte kira sözleşmesi düzenlediği tespit edilen C.U. (E-53) ve S.T.’nin (K-42), dolandırmak kastıyla Karşıyaka’daki bir evi, mal sahibinin bilgisi olmadan üç kişiye kiralamak amacıyla kira sözleşmesi düzenleyip mal sahibinin imzasını sahteledikleri tespit edildi.

Sahte kira sözleşmesini ilgili dairede ibraz edip tedavüle sürerek sahtekarlıkla kayıt temin eden C.U. ve S.T., yürütülen ileri soruşturma belirlenerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Araçta 64 av tüfeği fişeği bulundu

İskele’de yapılan trafik denetimleri kapsamında bir araçta 64 av tüfeği fişeği bulundu.

Asayiş ve trafik denetimlerinde İskele polis ekipleri tarafından dün saat 23.30 sıralarında kontrol amacıyla durdurulan M.K.’nin (E-42) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 64 av tüfeği fişeği bulunduğu tespit edilen M.K. tutuklandı; fişekler emare olarak alındı.

- Girne’de üç eğlence mekanı işletmecesine yasal işlem

Girne’de dün eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, üç mekan işletmecisine yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde bir eğlence mekanında, yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Başka bir eğlence mekanının kapatma saatine uymayıp faaliyetine devam ettiği, bir diğer eğlence mekanının ise hem kapatma saatine uymadığı hem de müzik izninde belirtilen kurallara aykırı olarak saat 02.00’de müziği bitirmesi gerekirken 02.30’da ses yükseltici aletle müzik yayınına devam ettiği belirlendi.

İşletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kalan bir kişi tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da dün saat 18.30 sıralarında, kamuya açık bir yer olan Büyük Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde’de A.G.’nin (E-49), 217 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. A.G. suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Haspolat’ta ev yangını

Haspolat’ta Irmak Sokak’taki bir evde, muhtemelen elektrik sayacının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu salon ve mutfakta bulunan mobilyalar ile beyaz eşyalar yandı. Çıkan ısı ve duman nedeniyle mutfak dolapları ve evin tüm duvarları islendi.

Polis soruşturması devam ediyor.