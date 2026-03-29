Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki 39’uncu birleşimin saat 10.00’da yapılması bekleniyor.

Genel Kurul'un yarınki gündeminde; Mahkemeler, Kamu Görevlileri, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar, Sosyal Güvenlik, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri), Kamu Sağlık Çalışanları, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş, Emeklilik, Öğretmenler, Güvenlik Kamu Görevlileri, Sivil Savunma Teşkilatı Personel ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi değişiklik yasa tasarıları bulunuyor.

Genel Kurul’da, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.