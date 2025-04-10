Yazılı açıklama yapan Yaylalı KKTC’de ekonomik yapının her geçen gün sabit ve dar gelirli yurttaşların, sosyal yardım ve engelli maaşı ile geçinmeye çalışan binlerce insanın aleyhine olacak şekilde değiştiğini savundu.

“Gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün artıyor” diyen Yaylalı, açlık sınırının 30 bin TL, yoksulluk sınırını ise 100 bin TL’ye dayandığını, halkın çok büyük bir kesiminin açlık ve yoksulluk sınırı arasında yaşamaya mahkûm edildiğini ileri sürdü.

Resmi rakamlara göre üç aylık enflasyonun yüzde 8.67, gerçek ve fiilen hissedilen enflasyon rakamlarının ise bunun çok üzerinde olduğunu savunan Yaylalı, devlet yönetiminin ülkeyi iyileştirecek, halka hizmet edebilecek hiçbir yatırım yapmadığını iddia etti.

Devlet yönetimlerinin asli ve temel görevlerinin, güvenlik, eğitim, sağlık ve ulaştırma hizmetlerinin halkı mutlu edebilecek şekilde yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirten Yaylalı, prefabrik sınıflarda eğitim ve Türkçe bilmeyen yüzlerce çocuğa Türkçe müfredatla dersler verilmesini de eleştirdi.

Yollarla ilgili eleştirilerde de bulunan Yaylalı, “Trafik güvenliği yok oldu, her gün trafikte insanlarımız ölüyor. Sağlıkta olduğu gibi ulaştırma konusunda da Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları dışında hiçbir yatırım yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

Kamuda liyakatin tamamen ortadan kaldırıldığını ileri süren Yaylalı, “Her gün münhalsiz, sınavsız tamamen partizanca güdülerle hareket edilerek onlarca kişi geçici işçi ve sözleşmeli personel adı altında kamu sektöründe işe alınıyor” iddiasında bulundu.

Üç aylık bütçe açığının 6 milyar TL olduğunu ileri süren Yaylalı, “Bu gidişle yıllık bütçe açığı 50 milyar TL’yi geçecek” dedi.

Hükümeti sorunları çözmek yerine okullarda türban takılabilmesini gündeme getirmekle de eleştiren Yaylalı, bu konunun Anayasa ve yasalara aykırı olduğu görüşünü de ifade etti.

Yaylalı, “Hükümet bunu yaparken de bilinçli bir şekilde ülkemizde yaşayan insanları ayrıştırmaya, bölmeye çalışmakta ve eğitim sektörü gibi çok önemli bir unsuru da bilinmez bir kaosa doğru sürüklemeye çalışmaktadır” iddiasında da bulundu.