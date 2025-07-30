Karayolları Dairesi, Geçitköy-Lapta ayrımı ile Kayalar-Sadrazamköy yol güzergâhında yol yapım çalışmalarına başlandığından dolayı bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmelerini istedi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında, güzergah boyunca, taş duvar yapım ile mevcut oto korkulukların söküm işleri yapılacak.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.