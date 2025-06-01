Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel kurulun saat 10.00’da başlaması beklenen birleşiminde 7 yasa tasarısı görüşülecek.

Buna göre, yarınki toplantıda Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı; Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel kurulda ayrıca Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa; Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Öte yandan yarınki birleşimde Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.