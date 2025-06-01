Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel kurulun saat 10.00’da başlaması beklenen birleşiminde 7 yasa tasarısı görüşülecek.

Buna göre, yarınki toplantıda Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı; Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel kurulda ayrıca Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa; Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

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Öte yandan yarınki birleşimde Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.