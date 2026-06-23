Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Perçinkardeşler, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA), yalnızca bir eğitim kurumu değil, toplumun hafızasında önemli bir yere sahip, köklü bir değer olduğunu kaydetti.

Perçinkardeşler yaptığı yazılı açıklamada, akademinin yıllardır öğretmen yetiştirerek, ülkenin eğitim hayatına yön verdiğini, burada yalnızca derslerin değil, çocukların hayallerinin, ailelerin umutlarının ve öğretmenlerin emeklerinin de büyüdüğünü ifade etti.

Son dönemde akademi etrafında yaşanan tartışmalara değinen Perçinkardeşler, eğitim konusunun günlük siyasi çekişmelerin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Eğitimin toplumsal geleceğin meselesi olduğunu belirten Perçinkardeşler, bir ülkenin yarınını, sınıflarda çocuklara umut aşılayan öğretmenlerin kurduğunu ifade etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin, çağın gereklerine uygun şekilde gelişmesi ve güçlenmesi gerektiğini belirten Perçinkardeşler, bu yapılırken kurumun tarihine, kurumsal kimliğine ve toplumdaki özel yerine sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

Siyasetin görevinin kurumları tartışmaların merkezine taşımak değil, onların daha güçlü, özgür ve nitelikli hizmet verebilmesinin önünü açmak olduğunu kaydeden Perçinkardeşler, “Atatürk Öğretmen Akademisi hepimizin ortak değeridir. Bu değeri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakmak hepimizin görevidir. Çünkü eğitim meselesi parti meselesi değil, memleket meselesidir” dedi.