Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, bütçe, ekonomi, istihdam, asgari ücret, altyapı, Kıbrıs sorunu ve şap hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, mevcut tabloyu “kötü yönetimin sonucu” olarak niteledi.

TDP’den verilen bilgiye göre, Bahar Sancar’ın Gündem Kıbrıs’ta hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Çeler, “25 milyar TL borçla 2026’ya giriyoruz; bu kabul edilebilir değil” dedi.

Çeler, ekonomik koşullar gereği giderlerin kısılması gerekirken gider artırıcı uygulamaların hayata geçirildiğini, gelir artırıcı yapısal adımların atılmadığını ve kamu maliyesinin ciddi bir yük altına sokulduğunu iddia etti.

-“Bütçe açığı bir sonraki hükümetin omuzlarına bırakıldı”

Zeki Çeler, seçim sürecinde verilen istihdam vaatlerinin kamu maliyesini zorladığını ve oluşan borç yükünün bir sonraki hükümete bırakıldığını savundu. TDP’nin dörtlü koalisyon döneminde denk bütçe yapıldığını hatırlatan Çeler, mevcut hükümetin aldığı desteklere ilişkin somut rakamları açıklamadığını belirterek, 25 milyar TL borçla yeni yıla girilmesini kötü yönetimin göstergesi olarak değerlendirdi.

-Hükümete yönelik eleştiriler

Eğitim, sağlık, trafik ve altyapı alanlarında da benzer sorunların yaşandığını ileri süren Çeler, eğitime ayrılan bütçeyle okullarda temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını, konteyner sınıfların geleceğine ilişkin net bir plan bulunmadığını savundu.

Sağlık ve altyapı alanlarında da kaynak yetersizliği yaşandığını öne süren Çeler, “Böyle bir bütçeyi yönetemiyorsanız gitmeniz gerekir.” ifadesini kullandı.

TDP döneminde Sosyal Sigorta emeklilerine 13. maaş ödemelerinin yasanın gereği olarak 14 Aralık’ta yapıldığını hatırlatan Çeler, bugün 26 Aralık’ta yapılması planlanan uygulamanın "lütuf gibi sunulmasını" eleştirdi.

-“Özel sektör çalışanları için de 13. maaş benzeri destekler mümkün”

Çeler, asgari ücrette yaşanan tartışmaların kalıcı çözümlerle aşılması gerektiğini belirtti.

Yerel iş gücü politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Çeler, özel sektör çalışanlarına yönelik 13. maaş benzeri desteklerin mümkün olabileceğini söyledi. Toplu iş sözleşmelerinin iş barışı ve dayanışma sağladığını kaydetti.

Yabancı işçilere farklı ücret uygulanmasını doğru bulmadığını ifade eden Çeler, aynı işi yapan kişilere geldikleri ülkeye göre farklı maaş verilmesinin ucuz işçiliği teşvik ettiğini ve KKTC vatandaşlarının özel sektörde iş bulmasını zorlaştırdığını savundu. Asıl yapılması gerekenin yerel iş gücünü güçlendirmek olduğunu vurguladı.

-“Felaketi yağmur değil hazırlıksızlık getirdi”

Geçen günlerde yaşanan sel felaketine de değinen Çeler, yaşananların bir doğa olayı değil, ihmallerin sonucu olduğunu ileri sürdü.

Gönyeli Barajı’nın yıllardır temizlenmemesi ve altyapı yatırımlarının yapılmamasının bu tabloyu ortaya çıkardığını savunan Çeler, felaketi yağmurun değil hazırlıksızlığın getirdiğini söyledi.

Süreçte görev alan belediyelere, belediye çalışanlarına, Sivil Savunma Teşkilatı’na ve polise teşekkür eden Çeler, bundan sonra uzman görüşlerine başvurulması ve yağmur sularını tutacak yapay göletlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

-“Kıbrıs konusunda en fazla mağdur olan taraf Kıbrıslı Türklerdir”

Kıbrıs sorununa da değinen Çeler, umutlu olunması gerektiğini ifade ederek, “Kıbrıs konusunda en fazla mağdur olan taraf Kıbrıslı Türklerdir.” dedi.

Çeler, görüşmelerin Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde, Berlin’de netleşen Guterres çerçevesi esas alınarak sürdürülmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

-Şap hastalığı

Şap hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çeler, yıllardır uygulanmayan karantina ve dezenfeksiyon sistemlerinin mevcut tabloyu ortaya çıkardığını iddia etti.

Hayvan girişlerinde denetimlerin zayıfladığını öne süren Çeler, hem hayvancıyı koruyacak hem de pahalılığı önleyecek ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Veteriner hekimler ve uzmanlarla birlikte bilimsel bir mücadele yürütülmesinin önemine işaret eden Çeler, giriş ve çıkışların ciddi şekilde denetlenmesi çağrısında bulundu.