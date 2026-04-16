Park halindeki üç araç, yangınlardan zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde park halindeki HJ 013 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Öte yandan İskele’de ise bugün saat 13.00 sıralarında, bir inşaat alanında park halinde olan YF 048 kamyonet araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın araçta maddi hasara neden oldu.

-Garajdaki araba da yandı

Gazimağusa’da Korkut Sokak’ta bugün bir evin garajında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir salon araç, beyaz eşyalar, mobilyalar ve ev eşyaları yandı.