Soyluethem ve Yalkut, yeni Eş Başkanlar olarak seçildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü’nün 7. Olağan Kurultayı Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Gülcan Soyluethem ve Ataöv Yalkut, Gençlik Örgütü Eş Başkanları olarak seçildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Kurultay’da Divan Kurulu’nda TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı yer aldı.

Demokrasi ve barış yolunda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan Kurultay’da ilk sözü TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt aldı.

-Özkunt: “Mine Atlı ve Mehmet Harmancı gençlik örgütlerinin önemini anlatan en iyi örneklerdir”

Özkunt konuşmasında; gençlerin siyasete yönlendirilmesinin ve ülke sorunlarıyla ilişkili farkındalıklarının artırılmasının geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi açısından büyük öneme haiz olduğunu vurgulayarak, Genel Başkan Mine Atlı ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın buna en iyi örnekler olduğunu kaydetti.

Özkunt, “Gençlik kurultayı arkasından ilçe kurultaylarımız gerçekleşecek ve 26 Şubat’ta da genel kurultayımız yapılacak. Bugünkü kurultay ve tüm bu süreçlerin partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. TDP’nin ülkede hak ettiği konuma gelmesi için hep birlikte çalışma olanağımız olacağı için mutluyum, hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

-Atlı: “Partinin bu zor sürecinin sonu çok umutlu olacak”

Özkunt’tan sonra sözü alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, 2007-2008 yıllarında bir gençlik kurultayı yaptıklarını, o dönemin parti başkanıyla ilgili bir itirazları olduğunu ve kendisinin de 12 sayfalık bir eleştiri yazarak bunu kurultayda kürsüden okuduğunu hatırlattı.

Yıllar sonra parti başkanlığına geldiğini ve parti içinde yaşadığı en büyük muhalefetin de gençlik örgütünden geldiğini anlatan Mine Atlı, bunun kendisi için çok ilginç ve önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Mine Atlı, “Gençler çok etkili olabiliyor. Biz de bu gençlere borcumuzdur ve onlara alternatif bir sol mücadele alanı yaratmamız gerekir diyerek sorumluluk almamız gerektiğine inandık. Bu süreç benim için çok öğretici oldu. Partinin bu zor sürecinin sonu çok umutlu olacak. Daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Mücadeleyi tatlı kılacak olan da yine sizler ve bizleriz. İyi ki varsınız, yeni görev alacak olan arkadaşlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kurultay, önceki dönemin Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çeliker’in ve aynı dönemin Gençlik Örgütü Mali Sekreteri Tuğdem Berksel’in “2021-2023 Faaliyet ve Mali raporlarını” okumasıyla devam etti. Raporların oylanıp kabul edilmesi sonrasında ise yeni yönetimin belirlemesi için oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucu, Gençlik Örgütü Başkanlığına aday olan Gülcan Soyluethem ve Ataöv Yalkut TDP Gençlik Örgütü’nün yeni Eş Başkanları olarak seçildi.

-Soyluethem: “Gençlik mücadeledir, gençlik bitirilemeyen umudun kavgasıdır”

Oylamanın ardından konuşma yapan Soyluethem, Kıbrıs adasının bulunduğu coğrafyanın bir getirisi olan savaş, göç ve insan hakları ihlallerinin her geçen gün derinden hissedildiğini vurgulayarak, ülkede geçici ateşkesin varlığını hala koruduğunu ve bunun yanında ekonomik koşulların her geçen gün Kıbrıslı Türkleri daha da çaresiz hale getirdiğini söyledi.

Soyluethem, “Bizi bu salona ve miting alanlarına bir varoluş kavgası topladı. Bu coğrafyada direnmenin ve örgütlü hareket etmenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz, susmadık, susmayacağız. Genç arkadaşım sen yoksan bu kavgada bir kişi eksiğiz. Gençlik mücadeledir. Gençlik bitirilemeyen umudun kavgasıdır. Gelin örgütlü mücadeleyi yükseltelim. Umut bizim elimizde” dedi.

-Yalkut: “Sessiz kalmak yerine hayalimiz olan birleşik ve tam bağımsız federal Kıbrıs yolunda örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz”

Eş Başkan Ataöv Yalkut ise konuşmasında, günümüz gençlerinin yavaş yavaş apolitik olduğunu ve umutlarını kaybettiğini söyleyerek, TDP Gençlik Örgütü olarak Atatürk’ün “Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun” sözüyle yola çıktıklarını kaydetti.

Ataöv, “Biz sessiz kalmak yerine hayalimiz olan birleşik ve tam bağımsız federal Kıbrıs yolunda örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz” dedi.

-Harmancı: “Bu bayrağı ve mücadeleyi bir yerden tutmak sözünü veren herkese müteşekkirim”

Kurultayda konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, TDP ile bağının 26 yıl önce başladığını söyleyerek, iyi ve kötü zamanlar gördüklerini çünkü bu yürüyüşün birçok evresi olduğunu kaydetti.

Harmancı, “Bazen moraliniz düzelir, bazen bozulur; önemli olan mücadeleyi bırakmamak. Ne noktada olduğumuzu iyi tahlil edebilirsek, yarını kurgulayabileceğimizi bilerek yürümek gerekiyor. Parti bir takım zorlu dönemlerden geçti, bunu atlatıp önümüze bakarak bir yol çizmek zorundayız. Burada siyaset yapmak da zor, siyaseten konuşmak da zor. Kıbrıs sorunu yolunda mücadele ederken, Kıbrıslı Türklerin nasıl yönetileceğine dair de kaygılar taşıyoruz. Bizim büyümemiz bu noktada çok önemli. Yani iyi siyaset yapmak önemli ama güçlü siyaset yapabilmemiz de önemli. Bunun için de hepimizin yüz kat daha fazla çalışmamız gerekiyor. Aday olan ve seçilen herkesi kutluyorum. Bu bayrağı ve mücadeleyi bir yerden tutmak sözü veren herkese müteşekkirim. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

-Angolemli: “Sürekli eylemlilik halinde olun, gençlik budur”

Harmancı sonrası sözü alan TDP eski milletvekillerinden Hüseyin Angolemli de, gençliğin enerji dolu olduğunu ve iyi bir gençlik örgütünün parti başkanı ve parti yönetimini dahi yönlendirebileceğini belirtti.

Angolemli, “Seçilenlere tavsiyem; eylemlilik halinde olun, gençlik budur. Örgütlenmeyi büyütün, böylece parti başkanı ve yönetimi dahi etkileyebilirsiniz. Bu parti başka hiçbir partiye benzemez, en önemli özelliğimiz kendi kendimizin efendisi olmak istememizdir, biz irademize sahip olmak isteriz. Seçilen herkese başarılar diliyorum” dedi.

-Umur: “Önümüzdeki 4 aylık süreçte aktif görev almanız çok önemli”

Kurultayda son sözü alan TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Umur ise, TDP ile 1998 yerel seçimlerinde tanıştığını, mücadeleye o günden bugüne kadar da katkı koymaya çalıştığını belirtti.

Umur, “Önümüzdeki 4 aylık süreç çok önemli. Hem yeni bir kurultay süreci hem de ilçe kongreleri olmak üzere buralarda aktif görev almanız önemli. Sevgi, saygı ve hoşgörüyü hiç unutmamanızı dilerim. Herkesi dinlemeyi ve saygı duymayı, tüm görüşleri dinlemeyi, hak odaklı çalışmaların yoğunlaştırılmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, TDP Gençlik Örgütü yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

-Gülcan Soyluethem (Eş Başkan)

-Ataöv Yalkut (Eş Başkan)

-Ali Azeri

-Mert Acarbaş

-Suat Bağseven

-Serat Özcevher

-Sare Lord