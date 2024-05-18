Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ataoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Ulu önder Atatürk, gençlere olan güveni ve inancıyla bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bizler de bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına kararlılıkla çalışıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, gençlerimize daha iyi bir gelecek için eğitim, kültür ve spor alanlarında desteklenmesi ve teşvik edilmesi için çaba gösteriyoruz. Gençlerimiz, ülkemizin en büyük zenginliğidir ve onların geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu özel günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun mücadele arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, gençlerimize başarılar ve mutluluklar dilerim.”