Tufan Ekici tarafından kaleme alınan “Bir Cereyan Masalı” adlı kitap Işık Kitabevi Yayınları’ndan çıktı.

Yazar Ekici tarafından kitaba ilişkin yapılan açıklamada, “Bir Cereyan Masalı”nın, KKTC’nin elektrik sorununu akademik ve eleştirel bir bakış açısıyla irdeleyen bir çalışma olduğu, kitapta; özelde elektrik sorunu genelde ise ülkedeki “çarpık" diye nitelenen düzenin işleyişi hakkında örnek ve saptamaların yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1974 sonrası yönetim ve hükümetler, “Kuzey Kıbrıs’ı her yönden ileriye götürebilecek fırsatlar yakalamalarına rağmen, kendi ve yakın çevrelerinin çıkarları uğruna, ülke refahına katkıda bulunacak yeterli icraat yapamamakla” eleştirilerek, bunun sorumlusunun hep Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük ve KKTC’nin uluslararası alandaki tanınmamışlığı olarak gösterildiği ifade edildi.

“1974-1987 yılları arasında elektrik üretilmemesine rağmen vatandaşından elektrik parası toplayan hükümetler, 1987-1994 yılları arasında elektriğin bir kısmını üretmeye başlayınca üretim için gerekli mazotu ancak borç alarak karşılayabilecektir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, kitap içerisinde yetkililerin elektrik meselesiyle ilgili duruşlarının ve Meclis’teki ilgili söylemlerin de paylaşıldığı belirtildi.