Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Zeki Çeler’in başkanlığındaki heyette; Genel Sekreter Redif Ekinci, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, MYK üyeleri Tacan Reynar ve Ece Balcı ile Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ yer aldı.

Görüşmede, ülkedeki güncel gelişmeler, ekonomik tablo, eğitim ve çalışma hayatına ilişkin sorunlar masaya yatırıldı; özellikle son dönemde artan hayat pahalılığı, kamu maliyesindeki sıkıntılar ve çalışan kesimin karşı karşıya kaldığı zorluklar değerlendirildi.

TDP heyeti, sendikalarla diyalogun önemine vurgu yaparak, ülkedeki sorunların ancak ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla mümkün olabileceğini ifade etti.

DAÜ-SEN yetkilileri de yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini paylaşırken, yükseköğretim alanındaki gelişmeler ve akademik yapıdaki sorunları gündeme getirdi.